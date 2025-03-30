Роспотребнадзор проверит информацию о появлении нового респираторного вируса в РФ

Роспотребнадзор заявил, что взял на контроль сообщения о случаях заболевания неизвестным вирусом. Ранее новости об этом были распространены в соцсетях. Согласно публикации, люди сначала чувствуют легкое недомогание, но уже через несколько дней состояние ухудшается, резко подскакивает температура – до 39 градусов, а также появляется сильный кашель с кровохарканьем.

Пока иммунологи предполагают, что заболевание может являться тяжелой формой гриппа, а также напоминают о том, что при кашле с кровью требуется провериться на туберкулез. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.