30 января, 07:30

Общество

Россияне стали чаще выбирать кассы самообслуживания в заведениях общепита

Россияне стали чаще выбирать кассы самообслуживания в заведениях общепита

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 12 градусов 30 января

Россиянам рекомендовали следить за своими высказываниями в интернете

Несколько поправок вступят в силу в России с 1 февраля

Снегопады завершатся в Москве 1 февраля

Сильные метели и морозы могут стать уважительной причиной опоздания на работу в России

Последствия снегопада продолжают ликвидировать в столичном регионе

Оранжевый уровень погодной опасности объявили из-за сильных морозов в столичном регионе

"Новости дня": в Москве появится новый Артколледж творческих профессий

Январь 2026 года стал самым снежным в Москве за два столетия

Кассы самообслуживания в заведениях общепита пользуются популярностью у россиян. Подсчитано, что средний чек в них на 40% выше, чем у касс с сотрудником.

По мнению экспертов, покупатели платят больше таким способом именно потому, что им не приходится общаться с живым человеком. Они могут, не испытывая чувства неловкости или стыда, взять столько товара, сколько хотят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина Брабец Егор Бедуля

