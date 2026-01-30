Россияне стали чаще выбирать кассы самообслуживания в заведениях общепита

Кассы самообслуживания в заведениях общепита пользуются популярностью у россиян. Подсчитано, что средний чек в них на 40% выше, чем у касс с сотрудником.

По мнению экспертов, покупатели платят больше таким способом именно потому, что им не приходится общаться с живым человеком. Они могут, не испытывая чувства неловкости или стыда, взять столько товара, сколько хотят.

