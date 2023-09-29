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29 сентября, 08:00

Общество

Эксперты рассказали, как выбрать замороженные десерты

Эксперты рассказали, как выбрать замороженные десерты

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Технологию быстрой заморозки продуктов запатентовал американский бизнесмен около 100 лет назад. Он подсмотрел лайфхак у канадских эскимосов. Те замораживали рыбу на ледяном ветру при температуре -40 градусов.

В наши дни можно купить в заморозке практически все что угодно, в том числе замороженные десерты. Торты, пирожные, рулеты, есть в морозильных камерах многих московских супермаркетов.

Стоит ли покупать замороженные десерты? Сколько они хранятся? И есть ли правила по их разморозке? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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