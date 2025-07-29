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29 июля, 15:15

Общество

Опрос показал, что проект "Московское долголетие" помогает сохранять здоровье и активность

Опрос показал, что проект "Московское долголетие" помогает сохранять здоровье и активность

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Проект "Московское долголетие" помогает оставаться здоровыми и активными даже в серебряном возрасте. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она привела результаты опроса ВЦИОМ, по которому 92% респондентов считают, что участники проекта больше вовлечены в общественную жизнь и даже меняют карьеру, превращая хобби в источник дохода. Улучшение здоровья отметили 86% опрошенных. Еще 81% указали на укрепление связей между разными поколениями, в том числе развитие более уважительного отношения к старшим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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