Студентка-ординатор приняла роды в столичной подземке

Поступок студентки, которая приняла роды в московском метро, учтут при поступлении в аспирантуру. Девушка-ординатор Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени Краснопольского возвращалась с учебы, когда у одной из пассажирок начались стремительные роды.

Врачи прибыли на станцию метро спустя несколько минут после рождения ребенка. Маму с мальчиком осмотрели и отвезли на скорой в роддом городской больницы имени Баумана.

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