Городские службы Москвы рассказали о принятых из-за жары мерах

В Москву пришла аномальная жара. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети в связи с сильным зноем. Промывка дорог, тротуаров и дворовых территорий проводится на улицах столицы регулярно.

На столичных вокзалах для охлаждения воздуха включили туманизаторы и стали раздавать воду пассажирам. Об этом рассказали в пресс-службе ЦППК.

Как еще город готовится пережить зной? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

