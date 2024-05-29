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29 мая, 15:15

Общество

Городские службы Москвы рассказали о принятых из-за жары мерах

Городские службы Москвы рассказали о принятых из-за жары мерах

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В Москву пришла аномальная жара. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети в связи с сильным зноем. Промывка дорог, тротуаров и дворовых территорий проводится на улицах столицы регулярно.

На столичных вокзалах для охлаждения воздуха включили туманизаторы и стали раздавать воду пассажирам. Об этом рассказали в пресс-службе ЦППК.

Как еще город готовится пережить зной? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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