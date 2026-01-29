В СМИ сообщили об опасности заражения вирусом Нипах через манго из Индии

В СМИ появились сообщения о возможности заражения опасным вирусом Нипах через манго, импортируемые из Индии. В этом регионе переносчиками заболевания являются фруктовые летучие мыши, которые оставляют на плодах свою слюну.

Западная Бенгалия, где зафиксированы случаи болезни, является крупным производителем манго, и там обитают большие колонии этих животных. Туристам и потребителям рекомендуют тщательно мыть фрукты, не покупать нарезанные плоды и внимательно осматривать их кожуру.

