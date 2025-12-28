Москвичам рассказали о погоде 28 декабря

В Москве 28 декабря ожидается облачная погода и снег. Температура воздуха составит около минус 3 градусов, а к вечеру возможно похолодание до минус 4. Высокая влажность на уровне 91–92% и холодный северный ветер скоростью 9–11 метров в секунду усилят ощущение мороза.

Атмосферное давление будет низким – 730 миллиметров ртутного столба. Снежный покров продолжит расти и к понедельнику достигнет 18 сантиметров, а давление немного повысится. В новогоднюю ночь, по предварительному прогнозу, москвичей ждут минус 11 градусов и метель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.