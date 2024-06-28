Жара сохранится в выходные дни в Москве

Воздух в столице 28 июня прогрелся до 30 градусов. Таких температур в городе не было с начала лета. Жара сохранится и в выходные дни.

Так, в ночь на 29 июня столбики термометров опустятся всего лишь до 17–18 градусов, днем температура достигнет 30–31 градуса. В столице будет сухо, осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

30 июня синоптики прогнозируют ночью 17 градусов тепла, днем – 30 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

