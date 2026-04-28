Почти 230% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала апреля, сообщили в Гидрометцентре. При этом только за сутки 27 апреля в регионе было зафиксировано 110% от месячного объема осадков.

Непогода в городе задержится и 29 апреля. К 30-му числу снег должен полностью сойти.

Городские службы заняты уборкой последствий непогоды. Снег сбрасывают с крыш, на земле пилят упавшие деревья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.