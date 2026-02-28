Синоптики спрогнозировали половодье в 2 тысячи олимпийских бассейнов в Москве

Активное половодье ожидается весной в Москве из-за рекордного количества выпавшего снега. Об этом предупредили синоптики.

В частности, выпавший в Москве объем снега в переводе на воду соответствует примерно 5 миллионам кубических метров – это примерно 2 тысячи олимпийских бассейнов или свыше 70 лет непрерывного принятия душа. Полностью снег растает к середине апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

