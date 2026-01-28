Коммунальные службы в Подмосковье переведены на круглосуточный режим работы

В Подмосковье коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Для уборки снега на дороги вывели около 1 тысячи единиц тяжелой техники, еще 7 тысяч тракторов и мини-погрузчиков.

За сутки в регионе выпало больше половины месячной нормы осадков, с последствиями борются 30 тысяч специалистов. По словам вице-губернатора Владислава Мурашова, ожидаются новые снегопады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.