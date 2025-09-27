Более 500 москвичей обратились в полицию из-за внезапного закрытия фитнес-клубов

Более 500 жителей Москвы подали заявления в полицию после внезапного закрытия фитнес-клубов, в которые они вносили деньги за абонементы. Клубы прекратили работу без объяснения причин.

Клиенты сообщили, что заплатили до 70 тысяч рублей. Тренеры также пострадали. Им не выплачивали зарплату последние полгода, а о закрытии они узнали одновременно с клиентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.