Пострадавшая от удара током в Турции семья из Подмосковья вернула деньги за путевку

Фото: Москва 24

Туроператор вернул деньги семье из Подмосковья, которая пострадала от удара током на пирсе в отеле в турецком Кемере. Одна из пострадавших рассказала об этом в беседе с RT.

Семье возместили стоимость проживания и перелета, которая составила около 350 тысяч рублей. Фирма также готова компенсировать затраты на лечение, если оно потребуется в дальнейшем и будет связано с последствиями от удара током.

Пострадавшая добавила, что несколько дней назад с ней связалась другая туристка, которая отдыхала в этой гостинице в те же даты. Она прислала видео, снятое в день инцидента. На кадрах отчетливо видно, что на пирсе нет запрещающих флагов и табличек, зато под камнями заметен электрический кабель.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле в Кемере 29 июня. В первый день отпуска семья гуляла по пирсу. Дочь подошла к канату, взявшись за него рукой, и получила удар током, при этом она не могла отпустить ограждение из-за спазма. Родители тоже получили разряд, пытаясь спасти девочку.

Мать ребенка позже рассказала, что они не получили от сотрудников отеля никаких объяснений по факту произошедшего, а позже они и вовсе обвинили семью в случившемся. Показать записи с камер видеонаблюдения в отеле отказались, сославшись на то, что те якобы не сохранились из-за ветреной погоды.

После инцидента семья вызвала скорую и прошла обследование в больнице. Никто из них не получил серьезных травм, но девочка испытала сильный стресс, она отказывалась от еды и практически не вставала с кровати.

Семья подала заявление на компенсацию тура, но вместо этого пострадавшим предложили дополнительную неделю бесплатного отдыха осенью. Позже туристы узнали, что могли бесплатно поменять отель на такой же срок, но им не сообщили о такой возможности.