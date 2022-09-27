Сергей Шойгу поздравил Центральный Дом Российской Армии с 95-летием со дня образования

Центральный Дом Российской Армии отметил юбилей – 95 лет со дня образования. С праздником военных поздравил министр обороны, текст послания от Сергея Шойгу огласил его заместитель Николай Панков. Он отметил, что коллектив организации успешно реализует культурные программы и проекты для российских военнослужащих и членов их семей на всей территории России и за ее пределами.

Сотрудников учреждения отметили государственными и ведомственными наградами, а для гостей провели экскурсию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.