Врач из Москвы рассказала о решении мобилизоваться добровольно

Среди добровольцев, которые приходят в военные комиссариаты, есть и девушки. Жанетта, врач по образованию, тоже решила отправиться в зону проведения военной спецоперации. Приходить на помощь, не по приказу, а потому что есть такая внутренняя потребность, ей уже приходилось.

За работу во время пандемии медика отметили на самом высоком уровне.

"Я вообще давно помочь хотела, потому что когда был коронавирус, мы работали в госпитале, но просто захотелось больше помочь, объявили мобилизацию", – рассказала Бахова.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.