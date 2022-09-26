В Госдуме выступили за пересмотр решения о повышении платы за ЖКУ в декабре

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Решение о переносе индексации тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года будет способствовать увеличению количества неплательщиков и росту недовольства в обществе, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ ​Светлана Разворотнева.

"Решение провести индексацию раньше срока приведет только к социальной напряженности и росту числа неплательщиков", – сообщила она "Парламентской газете".

По словам Разворотневой, причины для изменения порядка индексации отсутствуют, так как цены на энергоносители остались прежними, инфляция снижается.

Депутат также заявила о намерении подготовить и отправить письмо на имя председателя кабмина РФ Михаила Мишустина с просьбой пересмотреть данное решение.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что правительство перенесло индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

По данным министерства, следующая индексация произойдет лишь 1 июля 2024 года. При этом сроки решили сдвинуть из-за необходимости обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры ЖКХ по всей стране и предоставления качественных услуг для населения. Индексация также необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

