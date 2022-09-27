В Минздраве рассказали о состоянии раненого в Усть-Илимске военкома

Фото: телеграм-канал "Инцидент Усть-Илимск"

Состояние военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева за ночь стабилизировано, но остается крайне тяжелым. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области

"Состояние крайне тяжелое, но стабильное, не ухудшается", – цитирует сообщение регионального ведомства ТАСС.

В министерстве здравоохранения Иркутской области также сообщили, что решение о транспортировке пострадавшего в Иркутск еще не принято. Состояние военкома позволяет сделать это, но мешает погода, пояснили специалисты.

Стрельба в военкомате в Усть-Илимске произошла накануне утром. 25-летний безработный местный житель Руслан Зинин выстрелил в начальника призывной комиссии. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.

Как сообщил позднее исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, военком Александр Елисеев получил ранения в оба легких. Его прооперировали.