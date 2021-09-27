В ГКУ "Организатор перевозок" рассказали о нововведениях в оформлении постановлений

Заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Елена Мясищева рассказала, что с начала сентября контролеры перешли на электронное оформление постановлений.

"Вместо неудобных бумажных бланков, которые раньше заполняли вручную, теперь будут компактные. Удобные девайсы позволяют упростить процесс составления административного материала, избежать ошибок, а также сократить процедуру оформления с 20 минут до пяти", – сказала Мясищева.

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