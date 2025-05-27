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27 мая, 15:15

Общество

Адвокат рассказал, куда жаловаться на шум от теплоходов

Адвокат рассказал, куда жаловаться на шум от теплоходов

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Жители Якиманки и других районов Москвы все чаще жалуются на громкую музыку с прогулочных катеров и теплоходов. Как пояснил адвокат Роман Францев, если это мешает спать и нарушает общественный порядок, москвичи имеют право обращаться с жалобами в транспортную прокуратуру и мэрию.

Водные маршруты в городе регулируются как судоходными органами, так и администрацией Москвы. Компании обязаны соблюдать договоры и нормативы, включая требования к уровню шума.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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