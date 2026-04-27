Москвичи могут получить помощь по новому стандарту надомного обслуживания

В Москве действует новый стандарт надомного обслуживания. Теперь все нуждающиеся горожане получают помощь по индивидуальным программам. Стандарт включает более 20 услуг.

Подать заявление можно в центрах "Мои документы" или на портале mos.ru. В течение 3 рабочих дней к заявителю придет социальный инспектор для диагностики. Сформированный набор услуг отобразится в приложении соцработника.

