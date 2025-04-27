В России увеличилась выживаемость пациентов с раком на 9%

Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России увеличилась на 9%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Речь идет о людях, которые живут с диагнозом более пяти лет.

Министр назвал этот прогресс колоссальным и отметил роль федерального проекта по борьбе с онкологией. Благодаря ему удалось модернизировать инфраструктуру, оснастить больницы современным оборудованием и значительно повысить технологичность медицинской помощи.

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