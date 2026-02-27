Слабая оттепель сохранится в Москве до 2 марта

По прогнозам синоптиков, снежный покров в Москве уменьшится на 10 сантиметров уже к началу следующей недели. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что слабая оттепель сохранится 2 марта, но из-за приближения холодного фронта дожди перейдут в мокрый снег.

3 марта похолодает до слабых заморозков, пройдут скоротечные заряды снега и на дорогах образуется гололедица. Снежный покров, высота которого сейчас в городе варьируется от 72 до рекордных 86 сантиметров, начнет таять и к 8 марта сбросит около 20 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.