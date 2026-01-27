В Москве состоялась церемония, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве прошла церемония, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Освенцим.

В память о 6 миллионах погибших евреев раввины зажгли 6 свечей, прочитали поминальную молитву и возложили цветы к Памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.