Юбиляров семейной жизни поздравили в Гостином Дворе

26 августа, 21:35

Праздник любви: на площадке форума "Москва 2030. Территория будущего" отметили День семьи. В красивую дату 25.08.25 в Гостином Дворе чествовали юбиляров: 14 пар, которые прожили вместе 40 лет и более. Для каждой из них подготовили мини-фильм и с помощью искусственного интеллекта оживили свадебные фотографии.

На мероприятии была создана и новая семья: сотрудники столичного ЗАГСа зарегистрировали брак участника СВО.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на празднике и узнала, как сохранять тепло в отношениях долгие годы.

Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
