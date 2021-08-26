Петербуржцы устроили давку у бассейна

В Петербурге люди устроили давку в очереди за абонементами в городской бассейн. Как рассказали местные жители, хаос возник из-за тетрадки, которую завели особо тревожные посетители, – якобы туда записываются еще за месяц до старта продаж.

В итоге народная очередь из тех, кто пришел по предварительной записи, схлестнулась с очередью живой. И такая ситуация, говорят, уже не первый год. Руководство бассейна знает о проблеме, но не вмешивается. Недовольные уже написали письмо губернатору. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.