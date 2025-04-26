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26 апреля, 11:15

Общество

Новости регионов: новый случай заболевания холерой выявлен в Воронежской области

Новости регионов: новый случай заболевания холерой выявлен в Воронежской области

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Второй случай заболевания холерой выявлен в России. Его нашли у жителя Воронежской области, который вернулся из Индии. Сейчас заболевший госпитализирован, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее холерой заболел житель Московской области, прибывший этим же рейсом из Индии.

В Иркутской области, где вскоре ждут приход сильных паводков, из зон возможных подтоплений эвакуируют людей. В первую очередь уделяют внимание пожилым и маломобильным жителям. Их эвакуируют в пункты временного размещения. Одновременно пожарно-спасательная служба взрывает заторы на реках. Всего в регионе уже провели подрывы ледовых полей протяженностью более 20 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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