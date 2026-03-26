Орешник и ольха зацвели раньше срока в парках Москвы. Если аномальное тепло в столице задержится, вслед за ними начнут распускаться береза и ива. В этот период под особым наблюдением врачей находятся аллергики.

Первые обращения пациентов с жалобами уже зафиксировали в Подмосковье. Такой ранний старт медики объясняют прилетом пыльцы с юга. Специалисты советуют пациентам избегать сухих и ветреных дней, защищаться очками и масками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.