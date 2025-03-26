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26 марта, 15:45

Общество

Врачи зафиксировали снижение заболеваемости туберкулезом в России

Врачи зафиксировали снижение заболеваемости туберкулезом в России

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Заболеваемость туберкулезом в Москве снизилась до минимальных значений, инфекцию причислили к редким заболеваниям. В целом по России за десять лет число случаев уменьшилось на 55%, а смертность – на 70%. Об этом сообщили эксперты на пресс-конференции, приуроченной ко Дню борьбы с туберкулезом.

Россия уже три года не входит в список стран с высокой распространенностью инфекции, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала страну мировым лидером в борьбе с заболеванием. Врачи отмечают, что помогают эффективная вакцинация, диаскинтест для раннего выявления инфекции у детей и система индивидуальной терапии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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