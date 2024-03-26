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26 марта, 10:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать средства для укладки волос

Эксперт рассказала, как выбрать средства для укладки волос

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Парикмахер-стилист рассказала, на что обратить внимание при выборе укладочных средств для волос. По ее словам, гели и воски можно наносить в любое время года. Главное – не использовать их в сезон ношения шапок, так как они деформируют прическу.

Кроме того, при покупке стайлинга важно учитывать тип волос. Например, гели подходят для работы с короткими или непослушными локонами, а кремы лучше работают на сухих волосах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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