Эксперт рассказала, как выбрать средства для укладки волос

Парикмахер-стилист рассказала, на что обратить внимание при выборе укладочных средств для волос. По ее словам, гели и воски можно наносить в любое время года. Главное – не использовать их в сезон ношения шапок, так как они деформируют прическу.

Кроме того, при покупке стайлинга важно учитывать тип волос. Например, гели подходят для работы с короткими или непослушными локонами, а кремы лучше работают на сухих волосах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.