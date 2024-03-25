Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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25 марта, 22:30

Общество

Синоптик пообещал майскую погоду в Москве в выходные

Синоптик пообещал майскую погоду в Москве в выходные

Артем Донсков и Никита Иванов рассказали, как вывели людей из "Крокуса" во время теракта

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"Атмосфера": 6 градусов тепла ожидается в Москве 26 марта

В выходные дни в Москве температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как уточнил синоптик, столица находится на стыке двух циклонов, поэтому их борьба приведет к тому, что солнце станет выходить чаще и прогревать промерзший город. К пятнице в Москве ожидается плюс 15 градусов, а на выходных жители столичного региона ощутят по-настоящему майскую погоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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