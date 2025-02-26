Москвичи, заключившие контракт с Минобороны, получат выплаты свыше 5 млн рублей

Жители Москвы, заключившие контракт с министерством обороны, смогут получить выплаты свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входит единовременная выплата от правительства Москвы в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная выплата – 50 тысяч рублей ежемесячно.

Москва также поддерживает жителей приграничных районов. В столице работают 14 штабов сбора гуманитарной помощи, где принимают продукты питания, одежду, товары для детей и средства личной гигиены. Тысячи москвичей уже откликнулись на призыв помочь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.