За публикацию личных данных в домовых чатах можно получить штраф

За публикацию личных данных в домовых чатах без согласия человека может грозить штраф или даже уголовное наказание. Сообщения в таких чатах считаются публичными из-за большого числа участников.

Нарушителя могут обязать выплатить до 15 тысяч рублей по административной статье. Если будет установлено нарушение неприкосновенности частной жизни, наступит уголовная ответственность.

