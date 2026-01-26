Ведущие телеканала Москва 24 оценили морозную погоду утром

Ведущие телеканала Москва 24 рано утром проверили, насколько холодно на улице. Полина Брабец вышла в 03:30 при температуре минус 20 градусов и отметила, что дышать тяжело, а синоптики оказались правы.

Егор Бедуля вышел из дома около 04:00. Сервис "Яндекс.Погода" показывал минус 19 градусов, при этом температура ощущалась как минус 23. Он признался, что не смог в полной мере оценить мороз за пару минут на улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.