Эксперт рассказал, как выбрать вкусную красную икру

Поставщик икры и морепродуктов Александр Марченко рассказал, на что обратить внимание при выборе качественной красной икры. Например, икра горбуши и кеты будет иметь более сливочный вкус, а икра форели, кижуча и нерки – горьковатый. При этом горчинка не должна быть слишком яркой.

Кроме того, в состав идеального деликатеса должны входить только сама икра и соль. Содержание последнего ингредиента не должно превышать 3%. Также допустимо добавление консервантов: соли бензойной и сорбиновой кислоты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.