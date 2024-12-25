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25 декабря, 08:00

Общество

Эксперт рассказал, как выбрать вкусную красную икру

Эксперт рассказал, как выбрать вкусную красную икру

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Поставщик икры и морепродуктов Александр Марченко рассказал, на что обратить внимание при выборе качественной красной икры. Например, икра горбуши и кеты будет иметь более сливочный вкус, а икра форели, кижуча и нерки – горьковатый. При этом горчинка не должна быть слишком яркой.

Кроме того, в состав идеального деликатеса должны входить только сама икра и соль. Содержание последнего ингредиента не должно превышать 3%. Также допустимо добавление консервантов: соли бензойной и сорбиновой кислоты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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