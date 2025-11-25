В Сети появился ролик с котами, рассказывающий об истории Москвы

Для тех, у кого не хватает времени и желания читать книги и ходить по музеям, появилась возможность изучать историю Москвы по видео с котами. В Сети появился ролик под названием "История Москвы на котиках".

Главные персонажи, олицетворяющие основные вехи развития, – яростно дерущиеся коты. Они олицетворяют соперничество Москвы и Твери, а царь Иван Грозный изображен в виде статного персонажа в черном пиджаке и темных очках.

Мелькает также император Петр I в виде кота среди болот. Потом появляется кот, олицетворяющий революционера Владимира Ленина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.