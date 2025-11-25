Форма поиска по сайту

Новости

25 ноября, 07:45

Общество

В Сети появился ролик с котами, рассказывающий об истории Москвы

Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о заражении птичьим гриппом H5N5 в США

Три новых обязательных предмета появятся во всех вузах России

277 детей родились в Москве 24 ноября

Россияне стали реже посещать кофейни

Россияне стали брать напрокат елки и декор к Новому году

"Утро": температура воздуха в Москве составит 1 градус 25 ноября

В России предложили ввести период охлаждения при продаже квартир

ФНС начала активно бороться с уходом от уплаты налогов при сдаче жилья в аренду

Схему оплаты общедомовых коммунальных расходов предложили изменить в России

Для тех, у кого не хватает времени и желания читать книги и ходить по музеям, появилась возможность изучать историю Москвы по видео с котами. В Сети появился ролик под названием "История Москвы на котиках".

Главные персонажи, олицетворяющие основные вехи развития, – яростно дерущиеся коты. Они олицетворяют соперничество Москвы и Твери, а царь Иван Грозный изображен в виде статного персонажа в черном пиджаке и темных очках.

Мелькает также император Петр I в виде кота среди болот. Потом появляется кот, олицетворяющий революционера Владимира Ленина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

