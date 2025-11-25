ФНС начала активно бороться с уходом от уплаты налогов при сдаче жилья в аренду

ФНС России начала активно бороться с уходом от уплаты налогов при сдаче жилья в аренду. Как сообщили в ведомстве, искать уклонистов будут с помощью сайтов по аренде квартир и налоговых вычетов для арендаторов.

Введение такой льготы подтолкнет легально оформлять все документы. Предполагается, что арендатор захочет получить такой вычет. Вычеты оформляют до 1 декабря.

