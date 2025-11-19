Форма поиска по сайту

Новости

19 ноября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": в России предложили увеличить срок процедуры расторжения брака

ФАС проверит формирование цен на маркетплейсах

Дополнительные 300 парковочных мест появятся в подмосковном ЖК после жалоб жильцов

Новости социального блока Москвы

Температура в Москве опустилась на 10 градусов за сутки

"Деньги 24": спрос на билеты новогодних представлений вырос на 10% в Москве

Ночные заморозки ожидаются в Москве 20 ноября

"Деньги 24": спрос на склады индивидуального хранения в России вырос на 9% за год

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 20 ноября

Парковка рассорила жителей одного из подмосковных комплексов

В Общественной палате России предложили увеличить срок процедуры расторжения брака до полугода и обязать супругов обратиться к психологам или священникам. Также депутаты предложили платить 20 тысяч рублей молодоженам и взыскивать 40 тысяч рублей с тех, кто разводится.

Поможет ли это личной жизни россиян и будут ли бояться штрафа те, кто понял, что его брак не удался? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
обществовидеоИрина Слуцкая

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

