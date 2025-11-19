"Вопрос спорный": в России предложили увеличить срок процедуры расторжения брака

В Общественной палате России предложили увеличить срок процедуры расторжения брака до полугода и обязать супругов обратиться к психологам или священникам. Также депутаты предложили платить 20 тысяч рублей молодоженам и взыскивать 40 тысяч рублей с тех, кто разводится.

Поможет ли это личной жизни россиян и будут ли бояться штрафа те, кто понял, что его брак не удался? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.