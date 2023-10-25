Заболеваемость коронавирусом в РФ увеличилась на 20% за неделю

Почти 4,5 тысячи случаев заражения коронавирусом было выявлено в Москве за прошлую неделю. Более 500 человек госпитализировано.

Заболеваемость COVID-19 растет по всей стране, за неделю количество поставленных диагнозов увеличилось на 20%. Медики призывают пользоваться средствами защиты и напоминают, что самым надежным методом профилактики является вакцинация. Тем более, что в столице идут испытания новых вакцин, которые помогают от последних версий штаммов коронавируса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.