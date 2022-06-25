Выпускникам Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге вручат дипломы

Выпускникам Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге вручают дипломы. Проходит церемония выпуска лейтенантов инженерных специальностей для космических войск ВКС России.

Кадры публикует Министерство обороны. Перед молодыми офицерами выступили командиры, а завершилась церемония танцами и концертом военного оркестра. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.