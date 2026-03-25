МВД получило право снимать россиян с регистрационного учета в упрощенном порядке – в случае, если человек не живет по месту прописки, решение примут в течение 5 рабочих дней.

О снятии с учета уведомят собственника или нанимателя жилья. При этом за фиктивную регистрацию предусмотрены штрафы от 100 до 500 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 5 лет.

