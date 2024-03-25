25 марта, 12:30Общество
Парад в честь 79-й годовщины Победы в ВОВ пройдет на Красной площади 9 мая
В Кремле сообщили, что военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на Красной пощади 9 мая. Его генеральная репетиция состоится 5 мая.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжает получать доклады в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".
Тем временем музеи московского Кремля вернулись к обычному режиму работы.
Также фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной подготовили к открытию сезона.