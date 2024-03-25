В Москве ожидается до 8 градусов тепла 25 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 25 марта, в Москве ожидается от 6 до 8 градусов тепла, в столичном регионе – от 5 до 10 градусов. Об этом сообщается на сайте "Метеовести".

"Циклон, отметившийся накануне в столице дождями, отправился на северо-восток, а его место в атмосфере сегодня займет небольшой, промежуточный гребень антициклона", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на этом фоне солнце начнет выглядывать из облаков, осадки перестанут идти, а столбики термометров, в свою очередь, поднимутся вверх.

В этот день прогнозируется западный, северо-западный ветер с порывами до 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в конце марта на территории Центральной России ожидается рекордное повышение температуры. С его слов, в финальной неделе месяца произойдет широкий перенос воздушных масс с юго-западной составляющей, из-за чего потепление будет усиливаться.