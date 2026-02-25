Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 15:15

Общество

В первых числах марта в Москве потеплеет до плюс 3 градусов

В первых числах марта в Москве потеплеет до плюс 3 градусов

"Деньги 24": россияне стали тратить больше денег на видеоигры

Февраль 2026 года признан самым снежным за всю историю метеонаблюдений в Москве

Жители Подмосковья сообщили, что мусор долгое время не вывозят в нескольких ЖК

Московские школьники приняли участие в мастер-классах в дни открытых дверей в колледжах

Российские ученые разработали вакцины от колоректального рака

"Деньги 24": спрос на виниловые пластинки вырос среди молодежи в России

Снегопад завершится в Москве в ночь на 26 февраля

Оттепель наступит в Москве 28 февраля

В колледжах Москвы стартовал новый сезон дней открытых дверей

С 26 февраля температура воздуха в Москве начнет повышаться. Уже в первых числах марта может потеплеть до плюс 3 градусов, что выше климатической нормы. Тем не менее оттепель будет длиться недолго, затем в столицу вернутся морозы.

Гидрологи предупреждают о возможных подтоплениях весной. При таянии снега уровень воды будет выходить на поймы рек. Низкорасположенные объекты инфраструктуры и СНТ, построенные на поймах, могут оказаться в зоне подтопления в период весеннего половодья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоЕлизавета ДвирникНаталия ШкодаРоман Карлов

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика