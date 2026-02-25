В первых числах марта в Москве потеплеет до плюс 3 градусов

С 26 февраля температура воздуха в Москве начнет повышаться. Уже в первых числах марта может потеплеть до плюс 3 градусов, что выше климатической нормы. Тем не менее оттепель будет длиться недолго, затем в столицу вернутся морозы.

Гидрологи предупреждают о возможных подтоплениях весной. При таянии снега уровень воды будет выходить на поймы рек. Низкорасположенные объекты инфраструктуры и СНТ, построенные на поймах, могут оказаться в зоне подтопления в период весеннего половодья.

