25 февраля, 11:00

В РАН заявили, что выживаемость клещей выросла из-за плотного снежного покрова

В Российской академии наук (РАН) сообщили, что плотный снежный покров помог клещам легче пережить морозы, поэтому их выживаемость выросла. Снег укрывает землю и удерживает тепло, а для насекомых это благоприятная среда.

Оснований ждать вспышку клещевого энцефалита нет, отметили в РАН.

Однако перед дачным сезоном и прогулками по столичным паркам о мерах предосторожности лучше помнить заранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения МирошкинаСтанислав Кулик

