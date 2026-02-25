Скорая помощь с трудом проехала в ЖК "Мытищи Лайт" из-за снега

Телезрители прислали видео из жилого комплекса "Мытищи Лайт". На кадрах видно, как машина скорой помощи поздним вечером с трудом пробирается по заснеженной дороге. Снега в Московском регионе выпало много.

Жители комплекса сообщили, что основные дороги, тротуары и проезды перекрыты сугробами. Собственники квартир пожаловались в администрацию Мытищ и надзорные органы. В ЖК фактически работают две управляющие компании, но, по словам жителей, толку от этого мало.

