Две москвички пострадали после пластики в китайской клинике

Две москвички пострадали после пластических операций в китайской клинике. Девушки увидели рекламные фото "до и после" в соцсетях и решили сделать 9D-лифтинг за 400 тысяч рублей.

Через несколько дней после операции у одной из пациенток начались осложнения: нити для фиксации стали выходить через разрез на волосистой части головы. Сейчас женщина ждет снятия воспаления, после чего часть нитей будут удалять.

Эксперты предупреждают, что фотографии "до и после" в рекламе клиник часто являются фейковыми. Снимки могут редактировать в фотошопе или обрабатывать с помощью нейросетей. Пациенты видят сильный контраст и стремятся к такому же результату, но реальность может оказаться другой.

