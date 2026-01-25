Татьяны могут бесплатно прокатиться на канатной дороге в Москве

В честь Татьяниного дня для обладательниц этого имени и студентов подготовили сюрпризы в Москве. Например, Татьяны могут бесплатно прокатиться на канатной дороге.

На Воробьевых горах в рамках проекта "Зима в Москве" гостей ждут игры на свежем воздухе, мастер-классы и чаепития. Главными площадками станут катки, в том числе на ВДНХ, в Лужниках, на Болотной площади и у Северного речного вокзала. Предложения подготовили и московские музеи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

