25 января, 11:30

Общество

Татьяны могут бесплатно прокатиться на канатной дороге в Москве

Температура опустилась до минус 29 градусов в Подмосковье

Первые 30-градусные морозы пришли в Подмосковье

Собянин поздравил москвичей с Днем студенчества

Россиян предупредили об опасности неправильного использования контактных линз

Минздрав РФ призвал ужесточить правила при подготовке врачей-косметологов

Оператор списал с клиентки 15 тыс рублей за "красивый номер"

Новости мира: восемь человек погибли в результате оползня в Индонезии

Температура до минус 17 градусов ожидается в Москве 25 января

Москвичи стали чаще пользоваться доставкой готовой еды

В честь Татьяниного дня для обладательниц этого имени и студентов подготовили сюрпризы в Москве. Например, Татьяны могут бесплатно прокатиться на канатной дороге.

На Воробьевых горах в рамках проекта "Зима в Москве" гостей ждут игры на свежем воздухе, мастер-классы и чаепития. Главными площадками станут катки, в том числе на ВДНХ, в Лужниках, на Болотной площади и у Северного речного вокзала. Предложения подготовили и московские музеи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Мария Рыбакова

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
