Отец из Москвы получил возможность забрать четверых детей из приемных семей

В Москве отец четверых детей Дмитрий Сидоров получил возможность забрать их домой в преддверии Нового года.

Сейчас дети живут в приемных семьях и социальных учреждениях. Эта ситуация произошла после смерти матери Сидорова, когда он остался почти без жилья – всего с 12 квадратными метрами. Оказалось, что женщина продала половину квартиры дальней родственнице. После этого Сидоров столкнулся с трудностями во взаимодействии с социальными службами.

