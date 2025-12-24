Потепление до минус 2 градусов придет в Москву 25 декабря

В четверг, 25 декабря, в Москву придут теплые воздушные массы со стороны Атлантики, которые прогреют воздух до минус 2 градусов, а к вечеру возможно повышение до 0. Также синоптики прогнозируют сильные осадки, метель и снежный покров около 5 сантиметров к 26 декабря.

Атмосферное давление остановится на отметке 754 миллиметра ртутного столба, а влажность вырастет до 86%. МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды: в ночь с 25 на 26 декабря начнется метель с ветром до 15 метров в секунду, которая сохранится и на утро пятницы.

